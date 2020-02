OL - Garcia : "Ce serait logique de décaler le match contre l'OM"

L'OL se déplace à Nice, dimanche, pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1. En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais, Rudi Garcia, a réagi au communiqué de ses dirigeants demandant de reporter au jeudi le match de Coupe de France contre l'OM.

"Au sujet du communiqué de la veille ? Tout ce qui est logique et de bon sens, je suis pour. Et ce communiqué est logique et de bon sens. Mes dirigeants s’occupent de cela. Si on doit jouer mercredi on se présentera", a assuré le technicien rhodanien.