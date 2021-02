OL - Garcia : "Cherki, Bard et Slimani ont été à la hauteur de mes attentes"

Présent en conférence de presse après le large succès contre Ajaccio (5-1), l'entraineur de l'Olympique Lyonnais Rudi Garcia s'est montré satisfait de la prestation de ses hommes, et notamment ceux qui jouent moins souvent.

"On s'est rendu le match facile en jouant au maximum de nos possibilités, en commençant fort comme on voulait le faire. Le capitaine (Memphis Depay) a montré la voie. Il y a plein de satisfactions : le jeu combiné, le collectif... Tous nos joueurs offensifs ont marqué. Le mérite revient au fait qu'on a respecté cet adversaire en jouant à 100 % (...) Tout le monde a été bien. Melvin (Bard), Djamel (Benlamri), Rayan (Cherki) et Islam (Slimani) ont été à la hauteur de mes attentes. Ils ont été généreux, collectifs. Ils ont pris du rythme de compétition. Ça nous servira pour la suite. Cette première période aboutie m'a permis de faire du coaching", a admis le technicien des Gones.