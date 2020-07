OL - Garcia : "Depay et Reine-Adélaïde prêts pour le PSG et la Juventus"

L'Olympique Lyonnais organise le Trophée Veolia et jouera deux matches contre les Rangers (jeudi) et le Celtic (samedi). En conférence de presse, l'entraîneur de l'OL, Rudi Garcia, a expliqué que Depay et Reine-Adélaïde pourraient jouer en Ligue des Champions et en finale de coupe.