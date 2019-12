OL - Garcia : 'Donner tout ce qu'il nous reste'

L'entraîneur de l'OL, Rudi Garcia, évoque son adversaire du week-end, Reims, où Lyon se déplace ce samedi soir (20h45, Stade Auguste-Delaune) lors de la 19ème journée de Ligue 1. Pour cette dernière rencontre de l'année civile 2019, en Champagne, le technicien rhodanien se prépare à une rude opposition.

"Oui, c'est exactement ça et ça fera partie du discours. Il faut donner tout ce qu'il nous reste. On aura quand même du sang frais, ça sera intéressant. Mais on va jouer un adversaire qui est l'une des meilleures défenses de Ligue 1, encore plus à domicile. Elle est difficile à manoeuvrer et elle est devant nous avec un match en moins. Cela complique notre tâche mais ça ne change pas notre ambition", a lancé le technicien rhodanien en conférence de presse.