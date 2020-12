OL - Garcia : "L'objectif ? Un 14e match sans défaite"

L'Olympique Lyonnais est invaincu lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (8 victoires, 5 nuls), plus longue série en cours dans l'élite. Une série qu'espère poursuivre l'entraîneur rhodanien, Rudi Garcia, mercredi soir (21 heures, Groupama Stadium) face au FC Nantes, pour le compte de la 17ème journée du championnat de France, la dernière avant la trêve hivernale.

"On va gagner pour être sûr d’être deuxième et on verra si on fait mieux que Lille. Il faut faire un 14ème match sans défaite. Il faut se servir de ce qu’il s’est passé avant Brest. J’avais beaucoup averti que ce serait une équipe difficile à jouer. Aucun point n’est gagné d’avance. Nantes est venu gagner ici l’année dernière. Ce match requiert toute notre attention, tout notre investissement pour pouvoir l’emporter et ajouter une victoire à une belle série. On aurait pu mieux faire concernant le goal average sur certains matches. Chaque détail compte. C’est très serré en tête. L’objectif est de mettre le quatrième le plus loin possible", a indiqué le technicien rhodanien devant la presse.