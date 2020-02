OL - Garcia : 'Marcelo, c'est la grinta personnalisée'

À deux jours de la réception du Racing Club Strasbourg Alsace, dimanche après-midi (15 heures, Groupama Stadium) pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, a été interrogé sur la situation de son défenseur brésilien, Marcelo, dont la relation avec les supporters a été compliquée cette saison.

"C'était bien que Marcelo vienne s’exprimer pour expliquer son point de vue sur les événements, ce n’était pas facile pour lui. Le plus important, c’est que tout est bien qui finit bien. Depuis Bordeaux, la situation s’est assainie", a indiqué le technicien rhodanien et de faire l'éloge de son axial auriverde : "Comme nous ne sommes pas riches en défenseurs axiaux, c’est bien de pouvoir compter sur un Marcelo à 100%. C’est la grinta personnalisée, il a toujours été important pour le groupe. Il est l’exemple que je prends quand je parle au groupe d’intensité et de don de soi. C’est un exemple concret de ce qu’il faut faire en terme de saine agressivité et le groupe a besoin de ça".