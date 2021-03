OL - Garcia : "On est le parent pauvre de l'arbitrage vidéo cette saison"

L'Olympique Lyonnais n'a pu faire mieux que 1-1 face à l'OM lors de la 27e journée de Ligue 1. Un match marqué par des décisions litigieuses du VAR. Rudi Garcia revient sur les événements.

"A priori, je pensais qu'il y avait une règle... C'est-à-dire que si la main touche d'abord le corps, ce n'est pas penalty. S'il y a une règle, il faut qu'elle soit suivie, avec nous et contre nous. Je suis surtout déçu pour le jaune donné à Paqueta sur cette action. On est un peu le parent pauvre du VAR, cette saison, c'est dommage. Le VAR ne peut que être masculin, si c'était une femme, il serait plus objectif, plus doux. Mais bon, ce soir c'est d'abord de notre faute et de la faute de personne d'autre" a-t-il déclaré.