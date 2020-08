OL - Garcia : "Une bonne base de travail avant de se rendre à Turin"

Pour son retour à la compétition, Lyon s'est incliné aux tirs au but contre le PSG en finale de Coupe de la Ligue (0-0, 6-5 aux t.a.b.) vendredi. Pour le coach de l'OL Rudi Garcia, cette rencontre est "une bonne base de travail" avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Juve vendredi.

"Il faudra qu'on soit un peu meilleurs offensivement pour marquer mais c'est une bonne base de travail. C'était notre premier match de compétition, on a beaucoup souffert physiquement et la récupération sera un élément important. On va devoir travailler dessus. L'objectif, ce sont les quarts de finale (de Ligue des champions). On va rentrer très tard donc on sera très pointu sur la récupération" a déclaré Garcia.