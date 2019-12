OL - Garcia attendait la trêve avec impatience

Pour sa dernière sortie de l'année, l'Olympique Lyonnais a dû se contenter d'un match nul à Reims (1-1, analyse et notes) lors de la 19ème levée de Ligue 1. Rudi Garcia considérait après le match que son équipe a elle-même offert l'opportunité aux Rémois de revenir dans cette rencontre. "Je pense que l'on a donné un point à Reims et par la même occasion, on en a perdu deux. C'est d'autant plus dommageable que l'on sait que c'est difficile de venir s'imposer ici, mais que l'on avait tout fait pour le faire. On a très bien démarré le match, on a mené 1-0. Ce que je regrette, c'est que l'on ait arrêté de jouer quand on a mené 1-0. On a abusé de longs ballons alors que l'on était très bien dans notre jeu au sol et combiné" a-t-il expliqué.

Avec ce nouveau faux pas, l'OL se retrouve 12ème, à 12 points du dauphin marseillais. Selon Garcia, il était temps que la trêve arrive afin de permettre à chacun de recharger les batteries avant d'entamer une phase retour lors de laquelle les Gones devront montrer un tout autre visage. "On a eu un épisode défavorable à la fin de la première période, qui a vu Reims égaliser. On a repris la maîtrise du jeu et reproduit du jeu en deuxième, ce qui nous a permis d'avoir des situations pour le gagner. Nous aussi on a eu un penalty, que malheureusement on n'a pas converti. Il est surtout temps que 2019 s'arrête parce que les joueurs ont vraiment besoin de se reposer, la première partie de saison n'a pas été facile."