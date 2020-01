OL - Garcia donne des nouvelles de Depay

Victime d'une rupture du ligament croisé du genou à la mi-décembre, Memphis Depay (25 ans) a été opéré quelques jours plus tard à Rome. Une quinzaine de jours seulement après être passé par le bloc opératoire, l'international néerlandais avait annoncé avoir débuté sa rééducation. Ce samedi, dans une interview à paraître dans les colonnes du Progrès, Rudi Garcia a donné des nouvelles de son joueur. Visiblement, ce dernier est déterminé à retrouver les terrains rapidement.

"Je dois regarder devant, et là c’est sans Memphis. Je l’ai au téléphone souvent, je lui envoie des messages, il m’envoie les vidéos assez bluffantes. Après quelques jours, il travaillait déjà. Son moral va bien" a-t-il glissé avant de confirmer l'existence de négociations entre le club et le joueur en vue d'une prolongation. "On peut dire que la classe de l’OL a été de dire à Memphis, dès qu’il s’est blessé, qu’on voulait prolonger son contrat. C’est en discussion avec lui."