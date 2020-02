OL - Garcia dresse le bilan du mercato lyonnais

L'Olympique Lyonnais se déplace sur le terrain de l'OGC Nice, dimanche après-midi (15 heures, Groupama Stadium), pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1. En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais, Rudi Garcia, est revenu sur le mercato actif de son club.

"On avait besoin d'un joueur offensif et il était très important de récupérer un joueur du niveau de Karl Toko Ekambi. Il nous le fallait. A milieu, on a pris Guimaraes car on pouvait perdre Lucas (Tousart) mais on a réussi finalement à la garder. (...) On va découvrir Guimaraes après le 10 février. On avait l'opportunité de recruter Camilo. On verra dans les semaines à venir. Il va aller d'abord en N2. Mais un bilan, on ne le fait que fin mai une fois les résultats connus", a expliqué le technicien rhodanien.