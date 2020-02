OL - Garcia enterre l'hypothèse d'un 3-4-3 face à la Juventus

Présent en conférence de presse ce mardi, à 24 heures de la réception de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions, Rudi Garcia a dévoilé quelques indications sur sa tactique pour la rencontre. Du moins, le technicien de l'OL a expliqué qu'il ne jouera pas en 3-4-3 contre les Turinois, contrairement au système mis en place à Metz vendredi (victoire 2-0).

"On ne jouera pas dans le même système qu'à Metz. Il y avait des particularités dans ce match là, notamment les titularisations de Guimaraes et Léo Dubois. C'était une configuration pour les mettre dans de bonnes conditions pour venir ou revenir. Il faut que les joueurs soient à même d'animer le système dans lequel on joue et d'avoir une culture tactique pour répondre au mieux à l'adversaire" explique Garcia avant de préciser sa pensée sur une autre question. "Ce ne sera pas le même système de jeu à Metz. C'est une vérité. La Juve a peu perdu cette année, elle a perdu à Naples et Vérone et ça jouait à 4 derrière. La Lazio est l'équipe qui l'a battu deux fois (avec une défense à 5 ndlr), mais la Lazio fait une grande saison. Je ne veux pas copier d'autres équipes".