OL - Garcia entretient le mystère quant à la première de Guimaraes

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en début de semaine, Bruno Guimaraes (22 ans) pourrait connaître ses grands débuts sous la tunique rhodanienne dès dimanche après-midi (15 heures) face au Racing Club Strasbourg Alsace (25ème journée de Ligue 1). Rudi Garcia, l'entraîneur des Gones, n'est en tout cas pas totalement fermé à l'éventualité de donner un peu de temps de jeu à son nouveau milieu de terrain défensif brésilien.

À lire aussi : Bruno Guimaraes est déjà prêt à jouer !

"On verra. J'ai besoin de savoir s'il peut comprendre ce que requiert le rôle de milieu de terrain, par des vidéos, par ses entraînements, par des discussions avec lui. Le championnat brésilien n'est pas le championnat de France", a indiqué le technicien lyonnais. "Il est frais, il a joué, la seule chose à faire c'est digérer son avion et le décalage horaire. Il a l'air d'avoir bien dormi et sur ce plan là ça devrait aller pour dimanche".