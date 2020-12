OL - Garcia et Aouar enchantés de retrouver Gouiri

Samedi soir (21 heures, Allianz Riviera), l'Olympique Lyonnais affrontera l'OGC Nice. Une rencontre de la 16ème journée de Ligue 1 qui marquera les retrouvailles entre le club rhodanien et Amine Gouiri, parti au Gym lors du dernier mercato estival. En conférence de presse, Rudi Garcia et Houssem Aouar, entraîneur et milieu de terrain offensif des Gones, ont eu des bons mots pour le nouvel attaquant des Aiglons (20 ans), qui s'épanouit sur la Côte d'Azur (4 buts et 2 passes décisives en 14 matches de championnat).

"Je suis très content de ce qui arrive à Amine Gouiri. C'est l'un des joueurs déterminants de Nice depuis le début de saison. À Lyon, il y avait vraiment trop, trop de concurrence devant. J'ai toujours loué son état d'esprit, ses qualités d'homme et d'attaquant. Alors, samedi soir, on le reverra avec plaisir, et on le saluera", a indiqué Rudi Garcia. "Je savais que c'était un très bon joueur. On voit qu'il s'épanouit à Nice, il marque pas mal de buts. Il le mérite, c'est quelqu'un de bien et c'est un grand joueur. Ça va nous faire plaisir de le revoir demain", a pour sa part affirmé Houssem Aouar.