OL - Garcia évoque la rumeur Sakho

En quête d'un défenseur central capable d'apporter à l'équipe grâce à des qualités de leader, l'Olympique Lyonnais a dressé une liste de plusieurs noms et celui de Mamadou Sakho (30 ans) s'est murmuré entre Rhône et Saône. Invité de RTL ce samedi soir, Rudi Garcia a profité de son passage pour évoquer le dossier menant à l'ancien parisien. L'entraîneur lyonnais n'a pas fermé la porte à une arrivée de celui qui a disputé 8 matchs de Premier League avec Crystal Palace cette saison.

"Beaucoup de noms ont été donnés. Ce que je peux certifier, c'est qu'effectivement on cherche un défenseur central. Il n'y en a que trois : Marcelo, Denayer et Andersen. On a besoin d'un peu de leadership dans cette équipe, mais il y aussi des leaders qui sont jeunes. On regarde plutôt des défenseurs centraux relativement jeunes plutôt qu'expérimentés. Même si le dossier de Sakho sportivement est un très bon dossier. Après moi il y a des choses où je ne sais pas si ça peut se faire financièrement ou pas" a-t-il déclaré.