OL - Garcia exige des renforts

Malgré les graves blessures qui ont touché l'effectif ces derniers mois, l'OL réalise un début d'année 2020 parfait avec quatre victoires en autant de matchs, la dernière en date face à Nantes samedi soir, en 16es de finale de la Coupe de France (3-4, résumé et notes). Lors de ce succès, Rudi Garcia a pu compter sur les jeunes, à l'image de Rayan Cherki, auteur d'un match plein, ou encore Gouiri, entré en jeu en seconde période. Néanmoins, cette utilisation des jeunes est également forcée par l'absence de solutions sur le banc.

Après le match, Rudi Garcia a réclamé explicitement l'arrivée de recrues, que ce soit en défense comme en attaque. "Pour l'instant on n'a aucune recrue, quatre compétitions... J'espère qu'on n'aura pas de pépins. Trois de nos blessés ne reviendront pas, deux qui devraient revenir. On n'a personne à l'infirmerie pour des petits bobos mais j'ai peur que si on ne se renforce pas quantitativement, on soit un peu trop juste. Il faut aussi qu'on se renforce qualitativement. [...] Quand je fais jouer Maxwel Cornet latéral gauche, il ne me reste plus qu'Amine Gouiri sur le banc dans le secteur offensif. On a vraiment besoin d'au moins un joueur offensif" a-t-il indiqué. Ces derniers jours, la presse évoque un accord trouvé avec Karl Toko-Ekambi (27 ans) et une seconde offre aurait été faite pour Tino Kadewere (24 ans).