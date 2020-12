OL - Garcia insiste sur l'importance "d'être premiers", "même pour 24 heures..."

Troisième du classement (30 points), l'Olympique Lyonnais sera sur la Côte d'Azur ce samedi soir (21 heures, Allianz Riviera) pour affronter l'OGC Nice, onzième (21 points), pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1. Pour Rudi Garcia, entraîneur du club rhodanien, une victoire face aux Aiglons est quasi impérative. En cas de succès, les Gones s'installeraient à la première place du classement, en attendant le choc entre le Lille OSC et le Paris Saint-Germain, dimanche soir (21 heures).

"Un déplacement capital ? Oui, ils le sont tous, mais celui-là l'est particulièrement. Il y a un match entre concurrents dimanche, donc on a l'occasion, si on est capables de gagner à Nice, d'être premiers provisoirement. Même pour 24 heures, c'est une motivation", a estimé le technicien lyonnais face à la presse, et d'ajouter : "Cela va être difficile, parce que Nice vient de montrer qu'il était capable de gagner à dix à l'extérieur. Je tiens d'ailleurs à soutenir un collègue et à saluer Patrick Vieira, qui fera, je le sais, de grandes choses dans sa carrière. Mais, du coup, Nice est une équipe différente, qui est passée à cinq défenseurs et qui a changé des choses sur les coups de pied arrêtés. Mais il est très important pour nous de mettre la pression samedi soir".