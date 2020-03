OL - Garcia met en garde Thiago Mendes

Rudi Garcia présent en conférence de presse cet après-midi avant le choc contre le PSG en Coupe de France, est revenu sur l’absence de Thiago Mendes. En effet, le milieu de terrain n’est plus dans le groupe de l’OL depuis le déplacement à Metz le 21 février dernier. D'ailleurs, c'est lors de cette rencontre que la recrue Bruno Guimarães a effectué son premier match avec Lyon. L’entraîneur a notamment expliqué ne pas tenir compte de l’extra-sportif en ce qui concerne sa décision d’écarter l’ancien Lillois du groupe. "Thiago Mendes doit être meilleur que ses concurrents pour revenir. Il faut faire partie des meilleurs pour rentrer dans l'équipe".

Il ajoute également : "l'attitude de sa famille ? Je décide qu'en fonction des critères sportifs. J'ai expliqué les critères du milieu et de la concurrence depuis que Bruno est arrivé". La polémique autour de la photo de son épouse grimée en clown, postée après la victoire de l’OL face à la Juve, n'a, à priori, pas impacté ses choix d’entraîneur. En tout cas Rudi Garcia l’assure, l’extra-sportif, ce n’est pas à lui de le gérer ; "Ici on a une institution forte, on a des dirigeants qui gèrent l'extra-sportif. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le cirque des réseaux sociaux".