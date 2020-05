OL - Garcia ne s'attendait pas à un tel déferlement de haine

Sur OL TV, lors de l'émission OL Night System, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a reconnu qu'il ne s'attendait pas à un si important déferlement de haine au moment de sa signature entre Rhône et Saône en octobre dernier. Le technicien des Gones a vraiment du mal à comprendre certains reproches, critiques ou encore insultes dont il est régulièrement la cible. Mais l'homme l'assure, il a "une carapace et le cuir épais".

"Je n’avais pas mesuré combien cela pouvait poser des problèmes d’arriver de l’Olympique de Marseille, que ce soit pour les supporters marseillais et pour les supporters lyonnais. J’avoue avoir été un peu naïf sur ce coup-là. Mais cela ne change pas le fait que je suis très fier d’être dans ce club", a-t-il indiqué. "Je savais qu’il y a des antagonismes entre certains clubs français, mais je ne m’étais pas imaginé cela. Mais après, que voulez-vous que j’y fasse, car on préfère toujours être aimé, j’espère que cela changera grâce à mon travail et les résultats", a-t-il poursuivi, et de conclure : "Je ne peux pas perdre mon temps à cela. (...) L'essentiel c’est d’être bien avec ses joueurs et son staff et gagner des matches. Je suis quelqu’un qui a du caractère, donc oui on pouvait faire mieux, mais l’essentiel c’est de regarder devant pour faire mieux".