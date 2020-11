OL - Garcia point du doigt l'arbitrage lors du nul face au LOSC

Rudi Garcia s'est exprimé sur le match nul de son équipe face au LOSC (1-1) en conférence de presse. Il a notamment analysé la rencontre, avec les faits de jeu et plus particulièrement l'expulsion de Marcelo (50e). "C'est un bon résultat, en raison des circonstances. On ne gagne pas le match car on ne marque pas les premiers notamment sur l'occasion de Toko Ekambi. Lille est une équipe de niveau Ligue des champions. C'est une équipe qui se connaît très très bien. Malgré cela, on est venus et on a joué jusqu'à l'expulsion. Alors, il a fallu montrer un autre visage et ne pas laisser d'espaces. On n'a pas trop existé dans la dernière demi-heure. Quand on ne peut pas gagner, c'est bien de savoir ne pas perdre", a confié l'entraîneur de l'OL.

"Le regret, c'est le carton jaune qu'il prend au bout de trois minutes. Pour être ''corporate'', on dira que c'est un carton jaune très sévère. On n'a pas subi d'occasions. Je souligne la performance des entrants car ce n'est pas facile de rentrer dans ce genre de match. On a été bons dans le placement, on ne s'est pas fait éliminer et on a bien protégé notre but. C'est aussi un visage qu'il faut savoir montrer mais on s'en serait bien passé. Mais le rouge tue le match", a conclu le coach de l'actuel 6e de Ligue 1.