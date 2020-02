OL - Garcia pointe la forme physique de ses joueurs

A la suite du match nul de l'OL face à Amiens (0-0) ce mercredi soir pour le compte de 23e journée de Ligue 1, le coach des Gones Rudi Garcia s'est présenté en conférence de presse. Il a ainsi justifié la piètre performance de son équipe en pointant l'état physique de ses joueurs : "On a manqué de mobilité et de simplicité. Si on est pas plus collectif on ne peut pas inquiéter l’adversaire. On se complique beaucoup trop les choses. On a peut être été moins bien physiquement."

Il a ensuite poursuivi : "Il y avait la possibilité de se rapprocher de la troisième place. Cela fait deux fois de suite en 4 jours qu'on échoue. Certains joueurs ont du mal à avoir de la continuité. Peut-être à cause d'une baisse physique." Après la défaite face à Nice (2-1) lors de la précédente journée, l'OL enchaîne donc un deuxième mauvais résultat et voit le podium s'éloigner un peu plus.