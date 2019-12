OL - Garcia pousse une gueulante sur les calendriers surchargés

Alors que l'Olympique Lyonnais va disputer son huitième match en 23 jours seulement, Rudi Garcia a profité de la conférence de presse d'avant-match de Coupe de la Ligue pour pousser un gros coup de gueule. L'entraîneur français est mécontent des calendriers XXL des clubs européens en France. "Après, la trêve hivernale sera la bienvenue. On est à sept matches en vingt-deux jours et on va en disputer neuf en vingt-six. C'est une cadence inhumaine pour des joueurs de foot. À Nyon, à l'UEFA, lors du rassemblement des entraîneurs des grands clubs européens, Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool) s'est exprimé à ce sujet. Il a dit aux instances qu'il va falloir arrêter de mettre des cadences infernales aux joueurs. Sinon, les meilleurs joueurs vont se retrouver à l'infirmerie pendant de longues périodes. On partageait son avis et je pense qu'il avait raison" a déclaré le coach lyonnais.

Visiblement, le technicien se félicite de la suppression de la Coupe de la Ligue et aimerait s'inspirer des Allemands. "Sans la Coupe de la Ligue, ça fera quelques dates de calendrier en moins. L'Allemagne, ils jouent un championnat à 18 et ils n'ont qu'une seule coupe. Maintenant il n'y a plus vraiment de matchs amicaux pour les équipes nationales. Ca devient des matchs qui comptent. Il va falloir vraiment réfléchir à protéger les acteurs".