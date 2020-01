OL - Garcia prend la défense du préparateur physique

Depuis deux mois, l'Olympique Lyonnais n'a pas été épargné par les graves blessures. En l'espace de quelques semaines seulement, quatre joueurs rhodaniens se sont fait les croisés (Depay, Reine-Adélaïde, Solet, Augarreau). En raison de cette série de blessures, le préparateur physique arrivé en début de saison avec Rudi Garcia, Paolo Rongoni, n'a pas été épargné par les critiques. Ce samedi, dans une interview accordée au Progrès, l'entraîneur de l'OL a tenu à défendre l'Italien.

"Parfois, à travers lui, c'est aussi moi qu'on attaque. On lui a imputé des blessures musculaires alors qu'on n'était pas arrivé depuis une semaine et qu'on n'avait encore influé sur rien. Ce n’est pas très grave, ce qui compte c’est de reconnaître sa compétence, ce que je fais, et l’équipe va beaucoup mieux" a commenté Garcia.