OL - Garcia revient sur sa relation avec Eyraud à Marseille

L'été dernier, Rudi Garcia a réalisé un mouvement osé en s'engageant en faveur de l'Olympique Lyonnais, seulement quelques mois après la fin de son aventure sur le banc de l'OM. A Marseille, il a eu l'occasion de travailler avec Jacques-Henri Eyraud, un jeune président, encore novice dans le métier, tandis qu'il a rejoint Jean-Michel Aulas à Lyon, un emblème du club, présent depuis plusieurs décennies et qui connaît toutes les facettes de ce rôle.

Dans un entretien accordé ce dimanche à L'Equipe, l'entraîneur rhodanien est revenu sur sa relation avec JHE lorsqu'il était encore sur la Canebière. A demi-mots, il a mis en doute les qualités de communication du président marseillais. "C’est un vrai confort pour un coach. Avant j’étais obligé d’aller avec mon épée, mon bouclier…" a-t-il d'abord expliqué au sujet des sorties régulières d'Aulas sur son compte Twitter. Puis il a enchaîné en parlant de son ancien président. "L’homme Eyraud est de grande qualité, le président aussi. Mais il apprend et il sera encore plus fort. J’ai eu un rapport assez extraordinaire avec lui. C’est le président qu’il faut pour l’OM. Mais je dois faire attention car plus je vais le défendre, plus ça va le desservir". Rudi Garcia garde donc malgré tout un souvenir agréable de son ancien dirigeant.