OL - Garcia sent que son message passe de plus en plus

Ce mardi soir (21h10, Groupama Stadium), l'Olympique Lyonnais se mesurera au Lille OSC, à l'occasion de la première demi-finale de la Coupe de la Ligue. En conférence de presse ce lundi après-midi, Rudi Garcia, l'entraîneur rhodanien, a abordé cette affiche, qu'il sent plutôt bien. Sur une belle série de quatre victoires toutes compétitions confondues depuis la nouvelle année, le technicien des Gones n'envisage pas autre chose qu'une qualification en finale, avec la manière qui plus est.

"Je pense que les joueurs ont tous envie d'aller au Stade de France et d'y emmener les supporters, de vivre une finale et la possibilité de gagner un trophée. Pour y arriver, il faut sortir Lille demain soir (mardi) de cette compétition", a lancé Rudi Garcia, heureux de l'état d'esprit affiché par son groupe lors des dernières sorties, qui comprend et assimile de plus en plus son message. "Les victoires appellent les victoires, il y a une bonne dynamique, des sourires. On gagne avec la manière et les joueurs sont récompensés de leurs efforts. C'est comme ça que je veux voir jouer mon équipe, collectivement. Quand on joue les uns pour les autres on peut être redoutables. Les joueurs comprennent qu'il faut jouer pour le partenaire c'est important. On est en course sur quatre tableaux, avec le Paris Saint-Germain, on n'est que deux clubs en France dans cette configuration", a-t-il conclu.