OL - Garcia sur le derby : 'On veut gagner et c'est ce qu'on va faire'

Dimanche soir (21 heures, Groupama Stadium), l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais se retrouveront pour le 120ème derby de Rhône-Alpes. L'entraîneur de l'OL, Rudi Garcia, veut le gagner à tout prix, qu'importe la manière, pour permettre à son club de se rapprocher des places européennes.

"On veut gagner et c'est ce qu'on va faire. Un derby ne se joue pas, il se gagne. On espère jouer un beau football mais le principal sera de gagner. On veut continuer notre série entamée à Metz. Ça nous permettrait de gagner des points et des places. En plus, on sera chez nous, devant notre public, dans un stade plein comme mercredi. Je n'avais pas vu le match aller", a-t-il confié devant les journalistes, et de conclure : "L'affiche et l'opération que l'on pourrait faire au classement nous motivent d'elles-mêmes. Il y a eu une prise de conscience de la part des joueurs".