OL - Garcia sur Paqueta : "On ne lui en veut pas"

Lucas Paqueta a été le héros malheureux du match nul entre l'OM et l'OL. Le Lyonnais a d'abord délivré une passe décisive à Toko Ekambi, avant de concéder un penalty juste avant la pause, puis de se faire expulser en 2ème période. Mais pour Rudi Garcia, son milieu a fait un bon match et personne ne lui en veut.

"Il était très déçu. Il y a jaune sur le deuxième, rien à dire. Il a fait une belle passe décisive à Karl Toko Ekambi. Mais il était très déçu. Il a fait 70 très bonnes minutes. Mais on lui a dit qu'on ne lui en voulait pas. On gagne ensemble, on perd ensemble et on fait match nul ensemble" a dit Garcia.