OL - Genesio frissonne encore de la célébration de Fekir à Saint-Etienne

Invité à s'exprimer sur OLTV hier, Bruno Genesio qui a entraîné l'OL de 2015 à 2019, est revenu sur l'un de ses meilleurs souvenirs avec le club rhodanien. Il a notamment évoqué la fameuse victoire 5 à 0 sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (2017), lors du derby face à l'ASSE, son rival historique. Lors de ce match bouillant, Nabil Fekir, le capitaine du soir, avait célébré son deuxième but en brandissant son maillot devant les supporters stéphanois. Un chambrage à la Leo Messi, devenu culte, mais qui avait provoqué l'invasion de terrain de la part des supporters des Verts. La rencontre qui avait ensuite été interrompue, avait finalement pu se terminer.

Pour Genesio la victoire reste "un souvenir extraordinaire. Gagner un derby avec un record de buts est extraordinaire". Concernant la célébration, qui avait fait polémique, il explique : "en direct, je trouvais ça un petit peu déplacé. Je me suis tout de suite dit que le match allait être arrêté et qu’on aurait pu mettre un ou deux buts encore. Avec le recul, cette image reste dans ma tête, c’est un très très bon souvenir. Cela me restera jusqu’à la fin". L'ancien technicien lyonnais revient ensuite sur l'attitude de Fekir, qui selon lui, n’est pas de nature à provoquer. "Ce geste pouvait passer pour un chambrage mais ça ne l’était pas. C’est indescriptible ce qu’il a ressenti avec ce cinquième but. Nabil Fekir n’est pas le genre de joueurs à chambrer" affirme-t-il.