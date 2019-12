OL - Genesio juge la première partie de saison manquée de l'OL

A l'issue de la phase aller du championnat, l'Olympique Lyonnais pointe à une inhabituelle 12ème place, avec 12 points de retard sur l'Olympique de Marseille, 2e. Parti de Lyon en fin de saison dernière avant de rejoindre la Chine, Bruno Genesio a donné son avis sur la situation du club sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin.

"Oui, surpris parce que ce n'est pas l'habitude du club. Maintenant il y a des circonstances qui font qu'ils en sont là, avec deux entraîneurs changés en 5 mois. Des blessures graves de joueurs importants. Un climat aussi peut-être autour du club qu'on sous-estime, un climat négatif qui a forcément un impact sur les joueurs et le club en général. Mais je connais bien le club et je sais qu'ils vont revenir dans des eaux plus normales" a confié l'ancien coach rhodanien.