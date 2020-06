OL - Giuly rêve d'entraîner l'équipe

Enfant de Lyon où il est né, a été formé et a débuté sa carrière professionnelle, Ludovic Giuly accorde une place particulière à cette ville et ce club, comme il l'a reconnu sur OLTV. "Je suis Lyonnais. Je suis né à Lyon, je suis un Gone, tous mes amis sont à Lyon, mes parents aussi. Mon père est à Lyon. Je connais cette ville, je connais les personnes qui y vivent. Le nouveau stade, j’y suis allé. Jean-Michel Aulas, je le connais depuis que je suis gamin."

Actuellement entraîneur de l'équipe réserve de l'AS Monaco, club qu'il avait rejoint en 1998 après l'OL, il a reconnu son envie de devenir l'entraîneur des Gones à l'avenir. "Revenir ? Bien sûr que j’aimerais revenir, mais ça, c’est dans longtemps. Je commence par le commencement, la première marche. Et ensuite, on verra. Ce que je veux, c’est entraîner là où j’ai joué, avoir cette sensation, ce plaisir de dire : 'Voilà ce que vous m’avez donné, maintenant je vais vous le rendre d’une autre manière'. Aux supporters, aux présidents qui m’ont donné ma chance. Parce que je suis comme ça, c’est ma nature. Je ne peux pas vivre autrement. Les gens qui m’ont fait vivre ce que j’ai vécu pendant vingt ans, je ne les oublierai jamais. Donc forcément, si demain j’ai l’opportunité de venir entraîner Lyon, je viendrai avec plaisir" a-t-il admis.