OL - Govou inquiet du début de saison des Gones

l'Olympique Lyonnais n’est que quatorzième du championnat avec sept points, soit à six unités du podium, après sept journées. Ils sont donc loin de leur objectif principal cette saison, sans Coupe d’Europe au programme. Autant dire qu’avec une seule victoire en poche (celle du départ en août contre Dijon) l’équipe de Rudi Garcia ne répond pour l’instant pas aux grandes attentes placées en elle, après le bon parcours en Ligue des Champions la saison dernière. Ce qui inquiète Sidney Govou, l'ancien lyonnais.

"Quand on parle de Lyon aujourd’hui, on parle de tout sauf de terrain, c’est un problème. J’ai été critique avec pas mal de joueurs, mais j’ai adoré le discours récent de Aouar. Il a dit qu’il avait envie de faire gagner son club. Quand un joueur de cette stature a ce type de discours, ça me plaît, c’est quelque chose que j’aime entendre. L’OL est capable de gagner contre n’importe qui, d’être bon sur un match. Mais sur la durée, j’ai un gros doute. Je mets souvent le delta à Rémi Garde. Les gens ne se rendent pas compte que depuis, le club régresse en termes de football. Il faut l’accepter, même si l’arrivée de Juni a donné une flamme à tout le monde. Je ne veux pas faire l’ancien en disant c’était mieux avant, car c’est mieux aujourd’hui, mais on doit véhiculer les choses de façon différente. On ne va pas vivre avec des poteaux carrés toute notre vie, il faut s’adapter. Le club subit aujourd’hui plus que s’adapter. Les titulaires actuels n’ont pas le niveau du Lyon auquel on a envie de penser. C’est une vérité pour moi. Il faut accepter cette situation. Elle n’est ni catastrophique ni magnifique. Les choses vont changer si les gens prennent conscience de la situation actuelle ", a lancé, dans Le Progrès, le consultant de Canal+.