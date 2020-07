OL - Grégory Coupet tacle (encore) les dirigeants après son départ

En fin de contrat à l'Olympique Lyonnais, Grégory Coupet a quitté la capitale des Gaules pour rejoindre la Bourgogne et le Dijon FCO. Sur Europe 1, le nouvel entraîneur des gardiens du DFCO (47 ans) est une nouvelle fois revenu sur son départ des Gones, égratignant encore les dirigeants de son désormais ancien club.

"Je demandais si on allait vers une prolongation et je n'avais pas de nouvelles. Quand tu n'as pas de nouvelles en mars, qu'on n'arrive pas à te dire les choses pendant le confinement... Je m'attendais à avoir un rendez-vous à la fin du confinement mais il n'y a pas eu moyen. Intérieurement, je me disais que ça sentait mauvais. J'ai communiqué avec Juninho (le directeur sportif) mais il n'arrivait pas à me dire ce qu'il en était. Je ne comprenais pas, je ne demandais pas de revalorisation ou un certain nombre d'années. Je voulais juste savoir si l'aventure continuait", a expliqué l'ancien portier, et de poursuivre : "Je n'avais pas de réponse, on me disait que c'était compliqué. C'est ça que je ne comprends pas. Qu'on joue la Ligue des Champions ou seulement le championnat, il faut bien un entraîneur des gardiens. Je me doute que l'avis du coach rentre en compte mais il n'y a pas eu moyen d'avoir un contact direct et franc avec qui que ce soit, c'est assez incroyable".