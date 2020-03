OL - Guimaraes évoque son adaptation à Lyon

Arrivé lors du mercato hivernal, Bruno Guimaraes s'est immédiatement imposé au sein du milieu lyonnais. Lancé dans le grand bain face à Metz (21 février, victoire 0-2) quelques jours seulement après son arrivée à Lyon, le Brésilien de 22 ans s'est montré à l'aise rapidement, que ce soit dans le 3-4-3 mis en place face aux Grenats ou la Juventus Turin, ou dans un 4-3-3 plus traditionnel comme face à Saint-Etienne. Quelques semaines seulement après le début de son expérience en Europe, le numéro 39 de l'OL a été appelé pour la première fois avec la sélection brésilienne, preuve de ses débuts réussis.

Dans un entretien accordé à Globo Esporte, il est revenu sur son adaptation et son rôle à l'OL. "Ici, je joue plus sentinelle, pour la sortie du ballon, je me suis bien adapté, il y a beaucoup de Brésiliens, ça m’aide à m’adapter. Je me sens très bien. J’ai beaucoup de liberté quand même, je peux bouger, je ne suis pas fixe. [...] Je suis très bien ici, le jeu est un peu plus rapide, peu de touches de balle, mon adaptation est bonne" a-t-il confié.