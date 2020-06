OL - Houllier revient sur le choix du successeur de Sylvinho

Après un début de saison raté dans les grandes largeurs, l'Olympique Lyonnais avait montré la porte à Sylvinho, démis de ses fonctions après seulement quelques mois passés entre Rhône et Saône. Pour prendre la succession du technicien brésilien et tenter de relancer le club rhodanien, les dirigeants lyonnais avaient opté pour Rudi Garcia, nommé en octobre dernier. À en croire Gérard Houllier, Laurent Blanc était le favori de Jean-Michel Aulas, l'emblématique président de l'OL, mais l'intervention de Juninho, le directeur sportif, a tout changé.

"On a vu trois candidats dans l’urgence, il a choisi avec le président, qui avait un petit faible pour Laurent Blanc, mais Juni a plus accroché avec Rudi. À ce moment-là, on avait besoin d’un pompier, et il a senti que c’était lui", a révélé conseiller extérieur de l'Olympique Lyonnais, dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès.