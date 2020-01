OL - Houssem Aouar est conquis par Rudi Garcia

Dans Breaking Foot ce lundi sur RMC, Houssem Aouar (21 ans) a chanté les louanges de son entraîneur Rudi Garcia, prêt à lui confier les clefs du camion. Indispensable dans le système de Garcia, le polyvalent milieu de terrain (22 matchs toutes compétitions confondues cette saison) a retrouvé de sa splendeur grâce à la liberté que lui accorde le technicien français : "J'ai une très bonne relation avec le coach, il me donne énormément de confiance et de liberté sur le terrain. J'ai la chance de pouvoir discuter avec lui. C'est ce dont j'ai besoin".

En l'absence de Memphis Depay, blessé, l'international Espoirs (14 sélections) entend endosser de nouvelles responsabilités. "Là où je me sens le plus à l’aise, forcément, c'est dans l’axe, là où j'ai été formé, que ce soit en relayeur dans un milieu à trois, ou bien en tant que numéro dix derrière l'attaquant. Le plus important honnêtement, c’est cette liberté que le coach me donne. Si je dois débuter à gauche, je sais bien que je ne vais pas être cantonné sur la ligne. C'est ce qui fait que je me sens beaucoup plus libre" a-t-il conclu, épanoui.