OL - Houssem Aouar explique son vrai-faux départ durant le mercato

Annoncé dans le viseur d'Arsenal sur ce mercato estival, Houssem Aouar a finalement pris la décision de rester à l'OL, son club formateur. Le milieu de 22 ans, titulaire ce soir face à l'OM, a d'ailleurs permis à l'OL d'arracher un point avec un but sur pénalty. Après la rencontre, le numéro 8 et capitaine du club a évoqué son vrai-faux départ durant ce mercato : "Je sentais que je pouvais encore apporter à ce club. J’ai voulu continuer l’aventure avec mon club formateur. (...) On se doit de relever la tête" a-t-il déclaré sur Téléfoot.

💥 #OLOM 1-1 [APRES-MATCH]



