OL - Houssem Aouar raconte son dernier mercato

Courtisé par plusieurs grandes formations continentales (Arsenal, Paris Saint-Germain, Juventus Turin) lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar (22 ans) évolue toujours sous la tunique de l'Olympique Lyonnais cette saison. Un choix que le milieu de terrain offensif ne regrette pas, mais alors pas du tout, comme il s'en est expliqué ce lundi soir chez nos confrères de RMC.

"Je ne vois pas comment je pourrais être malheureux dans ma ville, dans mon club. C’est quelque chose que je ne comprends pas (Ndlr, sur les rumeurs d'un mal-être à l'OL). Je suis très heureux d’être ici, j’ai pris la décision de rester dans mon club formateur, je savoure tous les jours qui se présentent. Tout ce que je veux, c’est remettre avec mes équipiers le club à sa place. Je suis très content d’être ici, on a énormément d’ambitions pour cette saison", a indiqué le numéro 8 des Gones dans l'émission "Top of the Foot".

Malgré ces différents intérêts, le natif de la capitale des Gaules a plutôt très bien vécu cette très longue et inédite période des transferts : "Ça fait partie de la vie d’un footballeur, je suis très bien entouré, le club et le coach m’ont beaucoup parlé, ça a été une période assez normale. Je l’ai bien vécue et comme je l’ai dit, je suis très content d’être resté", a assuré l'international français, encore sous contrat entre Rhône et Saône jusqu'au 30 juin 2023.