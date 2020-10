OL - Houssem Aouar tire le bilan de son mercato très agité

Face à la presse, Houssem Aouar a évoqué son mercato estival très agité et se dit heureux de rester à Lyon une saison de plus.

Annoncé du côté de la Juventus, d'Arsenal, de Manchester City ou encore du Paris Saint-Germain, dans une vision à moyen terme, Houssem Aouar est finalement resté à Lyon cet été. Le milieu de 22 ans ne semble pas triste de cette décision, comme il l'a expliqué en conférence de presse avec l'équipe de France.

"Je suis dans un état d'esprit avec beaucoup de motivation pour faire une bonne saison avec mon club et rattraper les points perdus. On va essayer de faire la plus belle saison et de remettre le club à sa place, c'est à dire dans les meilleures places françaises" assure Aouar, qui a fêté hier sa première sélection et titularisation avec l'équipe de France. "Non, je ne suis pas déçu, bien au contraire. Je reste chez moi dans mon club de coeur avec mes amis et ma famille, j'ai tous mes repères. Ça me donne encore plus de motivation pour faire une belle saison comme je l'ai dit. On a un groupe de qualité, il y a de très bons joueurs, offensivement notamment avec certaines arrivées. Maintenant il va falloir le démontrer sur le terrain un peu plus que lors de ce début de saison."

Interrogé également sur l'intérêt du PSG, le numéro 8 lyonnais et de l'équipe de France a tout simplement botté en touche. "Honnêtement je n'ai pas envie de parler de ça. On a fermé la page du mercato. Je vais surtout me concentrer sur ce que j'ai à faire en club et en sélection" a-t-il glissé. Houssem Aouar sera donc de nouveau l'un des gros feuilletons de l'OL en 2021.