OL - Islam Slimani sous le charme de Rayan Cherki

L'Olympique Lyonnais réalise une saison exceptionnelle et se surprend à rêver de terminer champion de France. Après 26 journées, les Gones sont à seulement trois points du leader lillois. Des résultats qui sont en partie liés au fait que le club rhodanien a cette année un groupe élargi et de qualité. Rudi Garcia peut se permettre de débuter les rencontres avec des joueurs comme Maxence Caqueret, Tino Kadewere, ou encore Rayan Cherki sur le banc. Si ce dernier commence la majorité des matchs en tant que remplaçant et dispose d'un faible temps de jeu, il impressionne ses coéquipiers. Lors d'un entretien accordé au site Olympique-et-Lyonnais, Islam Slimani a vanté les qualités du jeune attaquant de 17 ans.

"Il a beaucoup de talent, j'ai rarement vu un joueur de 17 ans avec ce talent-là. Maintenant, Rayan, il faut qu'il comprenne qu'il doit travailler. On le sait, le talent seul ne suffit pas. Si tu as le talent et le travail, tu peux aller encore plus loin. Il a 17 ans, il ne faut pas lui mettre trop de pression. Je le répète, il doit travailler et il faut lui donner de la confiance" a déclaré l'ancien joueur de Leicester.