OL - Jason Denayer revient sur la rumeur d'un transfert à Naples

L'été dernier, le défenseur de l'Olympique Lyonnais Jason Denayer (25 ans) avait tapé dans l'oeil de Naples. D'ailleurs, la presse italienne avait annoncé que les Napolitains avaient fait du Belge leur priorité en cas du départ du roc sénégalais Kalidou Koulibaly (29 ans). Lors d'un entretien avec L'Equipe, le Lyonnais est revenu sur cette rumeur, qui n'a pas perturbé le défenseur central.

"Non, parce que quand on est au coeur d'un transfert, on sait réellement ce qu'il se passe. On sait s'il y a des pourparlers, ou si c'est juste de l'intox. Et là, ce n'est pas allé assez loin pour que je me pose des questions", a confié le Gone.