OL - Jason Denayer vise le titre

Les débuts ratés du PSG, battu par Lens et Marseille lors de ses deux premières sorties en Ligue 1, ont visiblement donné des idées à Lyon... De passage en conférence de presse, Jason Denayer a affiché l'ambition de jouer le titre cette saison. A l'instar de son compère de la défense Marcelo, il considère que l'OL a les moyens de rivaliser avec les champions de France en titre. "Je pense qu'on a l'équipe pour jouer la première place, c'est à nous de montrer sur le terrain et d'avoir le caractère nécessaire pour essayer de titiller cette première place", a expliqué l'international belge, à la veille d'un déplacement périlleux à Montpellier (match en retard de la 1ère journée).

Son entraîneur Rudi Garcia a tenté de calmer le jeu quelques minutes plus tard. "Est-ce qu'il y aura des équipes, dont la nôtre, pour les titiller comme dirait Jason ? On ne se gênera pas, mais aujourd'hui c'est parler dans le vide. On verra quel sera notre effectif le 6 octobre (au lendemain du mercato, ndlr), pour l'instant on ne le sait pas", a souligné le coach lyonnais. Sur ses deux premiers matchs, l'OL a pris quatre points et figure provisoirement à la 10e place du classement.