OL - Jean Lucas juge sa première saison chez les Gones

Débarqué l'été dernier à l'Olympique Lyonnais en provenance de Flamengo, Jean Lucas (21 ans) n'a pas connu une première saison rêvée entre Rhône et Saône, devant composer avec un temps de jeu presque famélique (11 matches en Ligue 1, 1 titularisation, 1 but). Pourtant, dans une interview accordée au site officiel de son club, le milieu de terrain brésilien a tenu à ressortir du positif de cette première saison en France tronquée pour cause de coronavirus. L'Auriverde s'est notamment félicité de son adaptation à son nouvel environnement, facilitée par la présence de plusieurs de ses compatriotes dans l'effectif.

"Cela a été très spécial pour moi, mes amis et ma famille également. C’était un rêve de pouvoir venir jouer en Europe et en France. Quand l’OL m’a appelé, j’étais ravi. J’apprends beaucoup aux côtés de mes coéquipiers. J’aime découvrir cette ville de Lyon. J’ai beaucoup à donner à ce club. L’adaptation a été facile car il y a beaucoup de Brésiliens qui m’ont aidé dès mon arrivée. Tout s’est plutôt bien passé", a estimé le numéro 22 des Gones, et de revenir ensuite sur les moments marquants de ses premiers mois dans la capitale des Gaules : "C’est difficile de garder un moment mais je me souviendrai de tous les matches que j’ai joués et les buts marqués. Si je devais en choisir un, ce serait le premier contre Angers. C’est le plus important, le jour de mon premier match au stade. C’est le jour aussi où la sélection m’a convoqué. C’est le plus beau jour de ma vie. Je me souviens de ce public incroyable".