OL - Jean Lucas marqué à vie par ses échanges avec Juninho

L'été dernier, l'Olympique Lyonnais s'est attaché les services de Jean Lucas (21 ans), débarqué du Brésil et de Flamengo contre un chèque de 8 millions d'euros. Dans un entretien accordé à FOX Sports Brasil, le nouveau milieu de terrain rhodanien est revenu sur les dessous de sa signature chez les Gones, révélant notamment ses premiers échanges avec Juninho, ancienne gloire de Gerland et désormais directeur sportif de l'OL. Un moment inoubliable pour le jeune auriverde.

"Quand j’ai appris l’intérêt de Lyon, Juninho m’a téléphoné et j’en étais presque effrayé. J’ai demandé : qui est-ce ? et il m’a répondu : c’est Juninho. Je n’arrivais pas à croire que je parlais avec lui. Pour moi, c’était le meilleur tireur de coup franc de tous les temps. il a continué en me disant qu’il me suivait depuis une certain temps, qu’il m’appréciait et qu’il me voulait à Lyon. Donc je suis venu en France et je suis très heureux", a confié le numéro 22 de l'OL (11 matches en Ligue 1, 1 passe décisive).