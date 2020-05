OL - Jean-Michel Aulas Aulas craint le mercato estival

Les craintes se confirment du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors que le club rhodanien risque de ne participer à aucune compétition européenne la saison prochaine (pour la première fois depuis 1997 !), son président Jean-Michel Aulas redoute une forme de fuite des talents. Si Moussa Dembélé bénéficiait déjà d'un bon de sortie, d'autres éléments importants tels que Houssem Aouar ou Memphis Depay pourraient effectivement être tentés par un départ. "Si on n'arrive pas à faire en sorte de retrouver une coupe d’Europe, ce qui était légitime via le championnat, si on n’est pas qualifié, c’est un grand préjudice. On aura alors beaucoup de difficultés à garder nos joueurs et à en attirer d’autres", a confirmé JMA dans une interview à La chaîne L'Equipe, jeudi soir.

"L’OL a une grande qualité par rapport à tous les autres, on a fait passer avant l’équilibre économique, on a un certain nombre de réserves, on aura quoiqu'il arrive une équipe avec beaucoup de qualité, on a de l’ambition, on fera ce qu'il faut pour compenser, si on ne participe pas à une compétition européenne", a néanmoins expliqué le patron de l'OL. Les Gones peuvent encore espérer retrouver la scène européenne en cas de victoires finales en Coupe de la Ligue (finale face au PSG) ou en Ligue des Champions (8e de finale contre la Juventus).