OL - Jean-Michel Aulas clarifie ses propos au sujet de la fin du championnat

En se disant favorable à une "saison blanche" lors d'un entretien accordé à Le Monde après l'annonce de la suspension de la Ligue 1 en raison de la pandémie du coronavirus, Jean-Michel Aulas s'est attiré les foudres de nombreux personnages du football français. De Dimitri Payet à Nathalie Boy de la Tour, en passant par Didier Quillot, le président lyonnais a été remis à sa place à plusieurs reprises. Dans l'émission du Canal Sports Club, il a tenu à revenir sur ses propos afin de les clarifier.

"Je reconnais bien le côté totalement erroné des déclarations qui ont été faites. En fait, il a certainement été posé comme question : 'dans l'hypothèse où on ne pourrait pas terminer le championnat, que se passerait-il ?'. [...] Par contre, comme tous les présidents, on imagine que si l'UEFA prend un certain nombre de décisions, si la pandémie devient moins prégnante, et bien qu'on puisse terminer le championnat. Donc je n'ai pas du tout occulté l'opportunité de terminer le championnat. La question était de savoir ce qui se passerait si le championnat n'était pas terminé" a-t-il expliqué, et d'affirmer préférer terminer la saison sur les terrains. "Evidemment. C'est ce qui paraît tout à fait évident et ce qui permettrait de donner un terme à cette compétition."