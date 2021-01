OL - Jean-Michel Aulas complimente encore ses troupes après le derby

En marge de la présentation des nouvelles joueuses de l'Olympique Lyonnais féminin, ce lundi après-midi, Jean-Michel Aulas, le président rhodanien, est revenu sur l'éclatante victoire obtenue par les Gones lors du derby rhônalpin face à l'AS Saint-Etienne (0-5, résumé et notes), hier soir en clôture de la 21ème journée de Ligue 1. Face à la presse, le patron lyonnais n'a pas boudé son plaisir, félicitant l'ensemble de ses troupes.

"L’équipe était bien préparée. Nous avons fait un grand match. Nous avons été supérieurs. Saint-Etienne était probablement dans un mauvais jour. J’ai félicité Rudi (Garcia) et les joueurs. J’ai aussi eu une pensée émue pour Gérard (Houiller). C’est un beau championnat avec quatre équipes qui se tiennent en très peu de points. C’est un quatuor qui fait honneur au football français", a indiqué le boss de l'OL, et d'ajouter : "Je ne sais pas si c’était un message, mais on a été capable de faire un grand match. Je fais confiance au coach, à Juninho, au capitaine Memphis Depay et à tous les joueurs qui composent ce groupe".