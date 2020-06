OL - Jean-Michel Aulas en dit plus sur son idée de tournoi de reprise

Comme évoqué depuis plusieurs semaines, l'Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas envisagent d'organiser un mini-tournoi de préparation, durant le mois de juillet, afin d'aborder au mieux le retour des hommes de Rudi Garcia à la compétition, en finale de la Coupe de la Ligue (25 juillet) et en Champions League (début août).

"On envisage pour les hommes un tournoi sur une ou deux semaines au Groupama Stadium, probablement à huit équipes pour avoir un certain nombre de matchs de préparation", a expliqué Jean-Michel Aulas au cours d'une conférence de presse, ce mercredi. Le dirigeant rhodanien, qui a soufflé le nom du PSG parmi les clubs potentiellement intéressés par ce tournoi (St-Etienne et Lille seraient aussi concernés), a également indiqué vouloir mettre en place la même chose pour son équipe féminine. Fin mai, la LFP avait autorisé l'organisation de matchs amicaux dès le mois de juillet.