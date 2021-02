OL - Jean-Michel Aulas évoque la prolongation de Rudi Garcia

3e au classement de Ligue 1 (52 points), Lyon est toujours dans la course au titre. Cela est possible grâce à de bonnes performances des joueurs, mais aussi un bon coaching de Rudi Garcia, le technicien des Gones. Le président de l'OL Jean-Michel Aulas a évoqué une éventuelle prolongation de l'ancien coach de l'OM, pour la deuxième fois déjà.

"Le staff reste en place jusqu'au 30 juin et jusqu'à la fin de cette saison mais il est possible qu'il soit renouvelé. J'ai toujours dit que l'on discuterait à la fin de l'année en cours pour savoir quelles seraient les possibilités pour le futur", a confié JMA, avant de poursuivre."Une qualification en Ligue des champions ou un titre apporteraient un certain nombre de réflexions à notre ligne de conduite", a-t-il conclu.