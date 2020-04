OL - Jean-Michel Aulas évoque le mercato à venir

Au cours d'une interview pour Le Progrès, Jean-Michel Aulas a abordé la question du mercato. Le président lyonnais fait le point.

En raison de la crise sanitaire venue interrompre le déroulement des compétitions sportives, les clubs sont dans l'incertitude concernant la fin de saison. Seulement septième du championnat avant son arrêt, l'Olympique Lyonnais ne serait pas qualifié pour une compétition européenne si la saison ne reprenait pas et que le classement actuel était figé. Or, une absence de l'OL dans les compétitions européennes pourrait grandement influencer le prochain mercato du club, à commencer par le cas de Karl Toko Ekambi.

Interrogé par Le Progrès, Jean-Michel Aulas a fait le point sur le marché des transferts à venir et s'est attardé sur la situation de l'international camerounais. Prêté avec une option d'achat de 11M€, il serait conservé par l'OL en cas de qualification en Europe, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ainsi, JMA a tenté de jouer la montre avec Villarreal, club auquel le joueur appartient. "On a négocié d’avoir un peu plus de temps pour lever l’option d’achat. L’option était liée à une qualification en Coupe d’Europe. Si les championnats ne sont pas terminés, on ne peut pas. On a demandé à Villareal d’aller jusqu’à fin juillet, on n’a pas la réponse. Mais notre idée est de lever l’option pour Karl, car on est très satisfait de lui."

La prolongation de Depay, une priorité



L'OL devra également trancher concernant les joueurs dont les contrats se terminent dans un peu plus d'un an, comme Memphis Depay par exemple. Concernant le Néerlandais, le président des Gones a maintes fois répété qu'il souhaitait le prolonger, chose qu'il a de nouveau affirmé. "On va poursuivre ce qui était engagé, à savoir essayer de prolonger d’un an ou plus. J’ai bon espoir sur ce plan avec Memphis. Je veux vraiment le prolonger. Après, il faudra un certain nombre d’acheteurs d’ici le 31 décembre. En fait, soit on tâchera de trouver des solutions de transfert, d’un départ, soit de prolonger sur la plus longue durée possible" a-t-il déclaré. Pour ce qui est de Rudi Garcia, lui-même concerné par une fin de contrat en 2021, cette question sera étudiée un peu plus tard. "Rudi est en contrat jusqu’en 2021. On aura l’occasion de discuter avec lui, de parler de prolonger. Il faut déjà savoir où l’on joue la saison prochaine."