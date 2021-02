OL - Jean-Michel Aulas évoque son avenir

L'Olympique Lyonnais a remporté six de ses sept derniers matchs et se dirige vers le dernier tiers de la saison en tant que concurrent au titre de champion de France. Après 26 journées, le club rhodanien ne compte que trois points de retard du LOSC qui est le leader du championnat. Dans une période où tout semble sourire aux Gones, Jean-Michel Aulas s'est entretenu avec le quotidien L'Equipe pour évoquer de nombreux sujets. Après avoir glissé quelques tacles à ses concurrents et donné quelques informations sur la possible prolongation de contrat de Rudi Garcia, le président de l'OL a fait le point sur son avenir.

"Non, je n'ai pas envie d'arrêter. Le moment serait mal choisi : il faut que la pandémie se termine, on a des investissements lourds en cours, et je ne veux pas sortir dans des conditions qui menacent l'identité du club. Mais il faut préparer la suite" a avoué l'homme d'affaires de 71 ans.